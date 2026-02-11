Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 18 631,10 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,473 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,122 Prozent leichter bei 18 668,62 Punkten in den Handel, nach 18 691,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 18 631,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 668,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,056 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 502,97 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 503,42 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 852,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,13 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 18 727,63 Punkte. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,61 Prozent auf 2,16 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 1,75 Prozent auf 3 490,00 CHF), Vaudoise Versicherungen (+ 1,73 Prozent auf 763,00 CHF) und Medartis (+ 1,56 Prozent auf 91,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Evolva (-8,64 Prozent auf 0,80 CHF), Schindler (-8,13 Prozent auf 287,20 CHF), Schindler (-7,76 Prozent auf 273,50 CHF), Adval Tech (-5,78 Prozent auf 32,60 CHF) und Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 287 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,469 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

