Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI startet im Minus

Der SPI gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,71 Prozent schwächer bei 19 094,18 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,419 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,608 Prozent schwächer bei 19 112,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 229,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 112,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 094,18 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,575 Prozent abwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 18 537,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der SPI bei 19 255,70 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Wert von 16 791,69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,67 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,74 Prozent auf 5,30 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,57 Prozent auf 0,39 CHF), LEM (+ 3,13 Prozent auf 462,00 CHF), Comet (+ 2,77 Prozent auf 378,00 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,46 Prozent auf 270,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-9,09 Prozent auf 40,00 CHF), SHL Telemedicine (-5,86 Prozent auf 0,90 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF) und Schlatter Industries (-2,62 Prozent auf 18,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 284 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 292,637 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at