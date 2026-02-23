Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge

Am Montagmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 19 066,90 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,228 Prozent leichter bei 19 054,31 Punkten in den Handel, nach 19 097,79 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19 092,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 021,11 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Stand von 18 221,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 342,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 17 155,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,52 Prozent. Bei 19 127,18 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 24,38 Prozent auf 0,13 CHF), Adval Tech (+ 6,67 Prozent auf 38,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 0,70 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,88 Prozent auf 16,78 CHF) und Xlife Sciences (+ 4,72 Prozent auf 22,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-17,36 Prozent auf 43,80 CHF), BACHEM (-10,15 Prozent auf 58,45 CHF), BELIMO (-8,46 Prozent auf 838,50 CHF), GAM (-7,94 Prozent auf 0,13 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,06 Prozent auf 0,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 032 715 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 327,736 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

