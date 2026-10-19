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Kursentwicklung im Fokus 19.10.2026 12:27:05

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge

Der SPI verliert heute an Wert.

Am Montag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 20 214,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,395 Prozent leichter bei 20 208,76 Punkten in den Handel, nach 20 288,85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20 233,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 169,73 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 19 514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 17 361,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,81 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 11,11 Prozent auf 1,10 CHF), Adval Tech (+ 10,05 Prozent auf 46,00 CHF), DocMorris (+ 5,78 Prozent auf 16,48 CHF), GAM (+ 3,08 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,64 Prozent auf 18,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen BioVersys (-4,72 Prozent auf 24,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,16 Prozent auf 0,15 CHF), Huber + Suhner (-2,65 Prozent auf 154,40 CHF) und BELIMO (-2,54 Prozent auf 749,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 084 450 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 330,912 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 46,60 3,56% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 20,10 6,91% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,04 7,77% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 238,00 0,32% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 808,00 -1,94% BELIMO Holding AG
BioVersys 24,80 -2,36% BioVersys
Curatis AG 17,10 0,59% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,94 1,56% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,56 -2,29% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 7,99% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,44 -8,64% Highlight Event and Entertainment AG
Huber + Suhner AG 166,60 -2,34% Huber + Suhner AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -3,94% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 416,20 0,97% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 41,96 -0,87% UBS

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