Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste

Schlussendlich ging der SPI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 18 188,61 Punkten aus dem Montagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,388 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,204 Prozent tiefer bei 18 184,38 Punkten in den Handel, nach 18 221,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 217,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 097,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 348,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 370,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,294 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 12,36 Prozent auf 18,36 CHF), BACHEM (+ 6,37 Prozent auf 74,35 CHF), Carlo Gavazzi (+ 4,58 Prozent auf 160,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,45 Prozent auf 61,00 CHF) und Ascom (+ 4,01 Prozent auf 5,45 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-9,03 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (-7,33 Prozent auf 3,54 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,17 Prozent auf 26,46 CHF), BB Biotech (-5,76 Prozent auf 46,65 CHF) und DocMorris (-5,49 Prozent auf 5,43 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 879 409 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,617 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

