Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Der SPI verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,84 Prozent schwächer bei 18 768,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,389 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,653 Prozent tiefer bei 18 802,88 Punkten in den Handel, nach 18 926,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 802,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 768,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der SPI-Kurs 18 099,81 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 042,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 2,56 Prozent auf 0,60 CHF), Adval Tech (+ 2,27 Prozent auf 45,00 CHF), Varia US Properties (+ 1,89 Prozent auf 13,50 CHF), CPH Group (+ 1,04 Prozent auf 58,40 CHF) und Klingelnberg (+ 0,83 Prozent auf 12,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 4,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,69 Prozent auf 16,24 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,10 Prozent auf 5,14 CHF), Curatis (-3,93 Prozent auf 22,00 CHF) und BELIMO (-3,77 Prozent auf 868,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 283 979 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,725 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at