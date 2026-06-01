Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verliert mittags

Der SPI zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,73 Prozent schwächer bei 19 018,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,531 Prozent auf 19 056,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 157,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 074,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 004,26 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SPI mit 18 551,09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SPI einen Wert von 19 255,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der SPI einen Wert von 16 850,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,26 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,53 Prozent auf 5,54 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF), PolyPeptide (+ 3,03 Prozent auf 39,05 CHF), Meier Tobler (+ 2,97 Prozent auf 31,20 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 2,68 Prozent auf 0,38 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,29 Prozent auf 12,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,06 Prozent auf 20,26 CHF), Varia US Properties (-4,95 Prozent auf 14,40 CHF) und BACHEM (-4,94 Prozent auf 73,05 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 622 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 293,581 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at