Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Dienstag gibt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,15 Prozent auf 18 123,66 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,767 Prozent leichter bei 18 193,29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 333,86 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 087,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 206,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 088,46 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Stand von 17 369,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, betrug der SPI-Kurs 16 038,44 Punkte.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,650 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 642,83 Punkten. 18 075,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Evolva (+ 13,99 Prozent auf 0,88 CHF), Medacta (+ 4,37 Prozent auf 172,00 CHF), Vetropack A (+ 4,11 Prozent auf 22,80 CHF), Komax (+ 3,65 Prozent auf 59,60 CHF) und Feintool International (+ 2,91 Prozent auf 10,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen BKW (-11,23 Prozent auf 156,50 CHF), GAM (-8,42 Prozent auf 0,13 CHF), Curatis (-6,25 Prozent auf 15,00 CHF), DocMorris (-6,12 Prozent auf 6,06 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,51 Prozent auf 1,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 594 330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,926 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

