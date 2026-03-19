Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 17 625,61 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,367 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 1,14 Prozent leichter bei 17 601,92 Punkten, nach 17 804,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 593,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 625,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der SPI auf 19 020,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 088,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wurde der SPI mit 17 263,34 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,38 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 8,06 Prozent auf 4,45 CHF), Logitech (+ 1,60 Prozent auf 72,28 CHF), Klingelnberg (+ 1,44 Prozent auf 10,55 CHF), Carlo Gavazzi (+ 1,31 Prozent auf 155,00 CHF) und Schlatter Industries (+ 1,04 Prozent auf 19,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-9,90 Prozent auf 0,44 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,11 Prozent auf 0,11 CHF), GAM (-6,61 Prozent auf 0,11 CHF), Private Equity (-6,45 Prozent auf 58,00 CHF) und Edisun Power Europe (-6,00 Prozent auf 65,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 243 203 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 281,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at