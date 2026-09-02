Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,02 Prozent tiefer bei 20 145,42 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,469 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,019 Prozent fester bei 20 153,53 Punkten, nach 20 149,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 145,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 174,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,458 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI auf 20 161,16 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 853,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der SPI mit 16 737,89 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Comet (+ 5,21 Prozent auf 343,20 CHF), INFICON (+ 3,81 Prozent auf 169,00 CHF), Curatis (+ 2,96 Prozent auf 20,90 CHF), VAT (+ 2,95 Prozent auf 601,00 CHF) und Molecular Partners (+ 2,34 Prozent auf 3,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Gurit (-5,02 Prozent auf 49,20 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,95 Prozent auf 0,17 CHF), Addex Therapeutics (-3,85 Prozent auf 0,03 CHF) und Kudelski (-3,76 Prozent auf 1,28 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 289 620 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304,784 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at