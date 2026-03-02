Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:33 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,99 Prozent schwächer bei 18 872,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,39 Prozent schwächer bei 18 987,91 Punkten in den Handel, nach 19 255,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 855,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 989,08 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 484,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der SPI auf 17 706,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 17 149,95 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Leonteq (+ 14,06 Prozent auf 12,98 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,62 Prozent auf 0,68 CHF), Villars SA (+ 4,31 Prozent auf 605,00 CHF), GAM (+ 4,25 Prozent auf 0,14 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-11,65 Prozent auf 44,00 CHF), Curatis (-8,85 Prozent auf 17,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,69 Prozent auf 0,12 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-7,03 Prozent auf 47,18 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 824 468 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 335,191 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at