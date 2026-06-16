Anleger in Zürich warten auf Impulse: SMI zum Start kaum verändert

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch heute aufwärts.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,00 Prozent aufwärts auf 13 717,22 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,613 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,122 Prozent auf 13 734,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 717,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 716,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 741,96 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der SMI bei 13 220,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der SMI einen Wert von 12 882,20 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 12 090,87 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,55 Prozent aufwärts. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,56 CHF), Partners Group (+ 1,12 Prozent auf 722,40 CHF), UBS (+ 0,91 Prozent auf 39,87 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 88,82 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 121,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-0,56 Prozent auf 42,99 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 324,40 CHF), Novartis (-0,50 Prozent auf 119,62 CHF), Swisscom (-0,46 Prozent auf 645,00 CHF) und Nestlé (-0,27 Prozent auf 78,90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 216 252 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,37 zu Buche schlagen. Mit 6,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at