Anleger nutzen Rheinmetall-Abstufung zum Kauf

Anfängliche Kursverluste nach einer Abstufung haben Anleger bei Rheinmetall am Montag zum Kauf genutzt. Bis zum Mittag gewannen die Papiere des aktuell vor allem mit dem Rüstungsbereich im Fokus stehenden Konzerns 1 Prozent auf rund 217 Euro, nachdem sie am Morgen mit etwa 209 Euro noch fast an ihre 21-Tage-Linie zurückgefallen waren.