Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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21.09.2026 13:19:40

Anleger sind besorgt: Vonovia-Aktien sacken nach Sieg der Berliner Linken deutlich ab

Die Berliner Linke gewinnt die Abgeordnetenhauswahl. Laut Wahlsiegerin Eralp soll nun die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen folgen. Die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia reagieren prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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