Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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21.09.2026 13:19:40
Anleger sind besorgt: Vonovia-Aktien sacken nach Sieg der Berliner Linken deutlich ab
Die Berliner Linke gewinnt die Abgeordnetenhauswahl. Laut Wahlsiegerin Eralp soll nun die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen folgen. Die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia reagieren prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|Deutsche Bank AG
|24.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
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