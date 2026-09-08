Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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08.09.2026 12:09:12
Anleger stoßen Papiere ab: Zweite Studien-Pleite setzt Novartis zu
Ihnen wurden Milliardenumsätze zugetraut - doch ihren Nutzen konnten die beiden potenziellen Medikamente bei Novartis in Studien bislang nicht belegen. Analysten reagieren ernüchtert und sehen teils die Konzernprognosen in Gefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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