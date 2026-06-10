Krypto Aktie

Krypto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.06.2026 14:08:03

Anleger verlieren Milliarden: Trump-Familie bereichert sich massiv mit Krypto-Geschäften

Interessenkonflikte hin oder her - das Geschäftsmodell ist zumindest wirtschaftlich erfolgreich: Während Anleger Verluste verbuchen, können sich Mitglieder der Trump-Familie über satte Gewinne mit Krypto-Geschäften freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krypto AG

mehr Nachrichten