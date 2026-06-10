Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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10.06.2026 14:08:03
Anleger verlieren Milliarden: Trump-Familie bereichert sich massiv mit Krypto-Geschäften
Interessenkonflikte hin oder her - das Geschäftsmodell ist zumindest wirtschaftlich erfolgreich: Während Anleger Verluste verbuchen, können sich Mitglieder der Trump-Familie über satte Gewinne mit Krypto-Geschäften freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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