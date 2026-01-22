Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
23.01.2026 00:33:21
Anleger von Ausblick enttäuscht: Rohstoffengpässe bremsen Intel aus
Nach radikalen Einschnitten sieht sich Intel auf dem Weg aus der Krise. Die Nachfrage nach Server-Prozessoren wächst - kann aber wegen Lieferengpässen bei Rohstoffen nicht voll befriedigt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
