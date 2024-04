Anleger wagen sich dank starker US-Bilanzen wieder voran

Frankfurt (Reuters) - Zum Wochenschluss sind Aktien an den Börsen wieder gefragt gewesen. Für gute Stimmung sorgten starke US-Bilanzen.

Eine erfolgreiche Partnersuche im Stahlgeschäft bescherte den Aktien von ThyssenKrupp einen Kurssprung. Dax und EuroStoxx50 gewannen bis zum Nachmittag je 0,9 Prozent auf 18.077 und 4983 Zähler. An den US-Aktienmärkten ging es ebenfalls aufwärts. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet und Microsoft vertrieben mit überraschend starkem Wachstum im Quartal die Sorgen der Anleger vor enttäuschenden Umsätzen bei Produkten mit Künstlicher Intelligenz.

Zudem zeigten sich die US-Verbraucher im März trotz der hartnäckig hohen Inflation recht ausgabefreudig. Sie steigerten ihren Konsum um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Bei den als Inflationsmaß bei der US-Notenbank viel beachteten Konsumausgaben gab es indes wenig Erhellendes bezüglich des weiteren Zinspfades. Auf Jahressicht lag der PCE-Preisindex bei 2,8 Prozent, während die Prognosen bei 2,7 Prozent lagen. "Das ist eine gute Zahl, die das Vertrauen der Fed nicht beeinträchtigt, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt. Aber sie stärkt nicht unbedingt ihr Vertrauen, dass sie sich auf nachhaltige Weise ihrem Zwei-Prozent-Ziel nähert", sagte Steve Wyett, Anlagestratege bei BOK Financial.

SAP UND THYSSENKRUPP GEFRAGT - DELIVERY HERO UNTER DRUCK

Die positiven Überraschungen bei Microsoft und Alphabet gaben auch dem baden-württembergischen Softwarehaus SAP Auftrieb. Die Titel des Dax-Konzerns gewannen zwei Prozent. Gefragt waren auch etwa der niederländische Chipkonzern ASM International und sein deutscher Rivale Aixtron mit Kursausschlägen von mehr als sechs und drei Prozent.

Im MDax schossen ThyssenKrupp-Aktien um mehr als neun Prozent in die Höhe. Der Essener Industriekonzern hat sich mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über einen Einstieg in seine Stahlsparte verständigt. Die Analysten von Baader bezifferten die möglichen Einnahmen auf 350 bis 400 Millionen Euro. Anleger feierten auch den optimistischen Ausblick von FlatexDegiro. Die Aktien stiegen in der Spitze um 23,3 Prozent und damit so stark wie seit knapp vierzehneinhalb Jahren nicht mehr. Der Online-Broker hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dank gestiegener Zinsen und höherer Provisionen mit einem Gewinnsprung in das Bilanzjahr gestartet zu sein und peilt 2024 Rekordwerte an.

Die Expansionspläne des chinesischen Rivalen Meituan setzten dagegen Delivery Hero zu. Die Aktie des Berliner Essenslieferdienstes rutschte um 18 Prozent ab. Meituan gewannen in Hongkong 3,7 Prozent. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am Freitag, dass das Unternehmen sein Debüt im Nahen Osten mit Saudi-Arabien als erster Station geben würde.

KUPFER MIT NEUEN REKORDHOCHS - ÖL RÜCKT VOR

Am Metallmarkt hievten Geldströme von Fonds indes das Kupfer auf neue Höchststände. Der Preis für den wichtigen Baurohstoff an der London Metal Exchange stieg um bis zu 1,7 Prozent auf 10.033,50 Dollar pro Tonne. Damit war er so teuer wie seit April 2022 nicht mehr. Die Kupferpreise in Shanghai erreichten sogar ein Rekordhoch. "Indexfonds, börsengehandelte Fonds und so weiter schieben das Geld von Privatkunden an den Metallmarkt", erläuterte Sandeep Daga, Direktor des Analysehauses Metal Intelligence Centre.

Beim Ölpreis ging es erneut nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils knapp ein halbes Prozent auf 89,36 und 83,93 Dollar pro Barrel (159 Liter). Anleger spekulierten angesichts eines robusten US-Wirtschaftswachstums auf eine steigende Nachfrage.

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)