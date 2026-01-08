EVN Aktie
Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts
Schlussendlich ging der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 689,00 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 689,01 Punkten in den Handel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 662,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 689,56 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 532,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 350,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 816,70 Punkte taxiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 4,95 Prozent auf 21,20 EUR), Wolford (+ 4,40 Prozent auf 3,32 EUR), Warimpex (+ 4,40 Prozent auf 0,52 EUR), Frequentis (+ 4,11 Prozent auf 81,00 EUR) und DO (+ 2,90 Prozent auf 213,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-7,02 Prozent auf 32,45 EUR), Semperit (-3,53 Prozent auf 13,12 EUR), FACC (-3,14 Prozent auf 11,10 EUR), Lenzing (-2,46 Prozent auf 23,80 EUR) und Marinomed Biotech (-1,81 Prozent auf 18,95 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 308 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Polytec-Aktie präsentiert mit 5,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.
