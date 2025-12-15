Anleger warten auf Impulse: Dow Jones zum Start wenig verändert

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,00 Prozent höher bei 48 458,92 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,929 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,530 Prozent auf 48 714,75 Punkte an der Kurstafel, nach 48 458,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 48 457,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 679,14 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 147,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 883,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 43 828,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,31 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 1,64 Prozent auf 902,51 USD), Amgen (+ 1,46 Prozent auf 322,38 USD), Travelers (+ 1,11) Prozent auf 288,48 USD), NVIDIA (+ 1,03 Prozent auf 176,82 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 321,40 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-1,77 Prozent auf 257,58 USD), Apple (-1,21 Prozent auf 274,90 USD), Visa (-1,01 Prozent auf 344,33 USD), Amazon (-0,55 Prozent auf 224,95 USD) und Caterpillar (-0,53 Prozent auf 594,75 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 412 846 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,625 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

