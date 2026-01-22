Siemens Energy Aktie
Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet
Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 24 867,00 Punkte aufwärts.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 774,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 937,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 301,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 24 111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der LUS-DAX bei 21 236,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,23 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,36 Prozent auf 236,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Beiersdorf (+ 0,10 Prozent auf 98,70 EUR), Symrise (+ 0,30 Prozent auf 73,00 EUR) und Henkel vz (+ 0,53 Prozent auf 71,86 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Mit 6,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Siemens Energy AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
