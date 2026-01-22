Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Marktbericht 22.01.2026 12:26:54

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet

Der LUS-DAX kommt am Donnerstag nicht vom Fleck.

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 24 867,00 Punkte aufwärts.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 774,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 937,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 301,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 24 111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der LUS-DAX bei 21 236,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,23 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,36 Prozent auf 236,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Beiersdorf (+ 0,10 Prozent auf 98,70 EUR), Symrise (+ 0,30 Prozent auf 73,00 EUR) und Henkel vz (+ 0,53 Prozent auf 71,86 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Mit 6,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 98,62 -0,48% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 214,00 1,37% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,99 1,16% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 238,70 3,11% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 71,60 -0,50% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 42,22 0,99% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 37,61 2,42% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 764,00 -4,55% Rheinmetall AG
SAP SE 192,46 -0,12% SAP SE
Siemens Energy AG 137,65 1,96% Siemens Energy AG
Symrise AG 72,64 -0,71% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,10 2,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 807,00 -0,24%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

