Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,00 Prozent höher bei 7 340,18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,442 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,140 Prozent auf 7 350,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7 340,53 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 367,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 285,76 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 659,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 691,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 617,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit TJX Cos (+ 10,90 Prozent auf 144,01 USD), Generac (+ 10,35 Prozent auf 206,36 USD), Akamai (+ 9,71 Prozent auf 92,86 USD), Take Two (+ 8,69 Prozent auf 221,65 USD) und Palo Alto Networks (+ 7,68 Prozent auf 333,03 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Humana (-10,64 Prozent auf 396,18 USD), UnitedHealth (-9,10 Prozent auf 354,21 USD), Cerebras Systems (-8,81 Prozent auf 95,00 USD), Elevance Health (-6,66 Prozent auf 405,05 USD) und Freeport-McMoRan (-6,46 Prozent auf 51,73 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44 743 339 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at