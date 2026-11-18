Der SMI zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,00 Prozent höher bei 14 975,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,744 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,085 Prozent auf 14 963,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 976,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 008,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 959,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 14 391,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 320,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SMI auf 12 481,95 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 272,42 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,77 Prozent auf 84,54 CHF), Alcon (+ 1,20 Prozent auf 62,54 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 174,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 68,74 CHF) und Lonza (+ 1,06 Prozent auf 670,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,95 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 647,00 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,40 CHF), Swiss Life (-0,47 Prozent auf 967,40 CHF) und Swiss Re (-0,40 Prozent auf 151,05 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 841 555 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 352,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at