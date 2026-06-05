Anleger warten auf Impulse: SMI pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie

Der SMI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent auf 13 341,38 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,564 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,196 Prozent auf 13 367,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 341,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 368,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 335,90 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,928 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Stand von 13 052,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der SMI einen Wert von 13 298,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, notierte der SMI bei 12 317,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,710 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,00 Prozent auf 52,60 CHF), Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 117,30 CHF), Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 2 864,00 CHF), Geberit (+ 0,55 Prozent auf 513,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 842,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 83,68 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 188,25 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 93,22 CHF), Lonza (-0,43 Prozent auf 489,30 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 37,44 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 270,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at