Anleger ziehen sich vor Fed und EZB aus Schweizer Aktien zurück

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag abgeschwächt. Der Leitindex SMI sank bis kurz vor Handelsschluss um 0,7 Prozent auf 11.298 Punkte.

Nachdem sich der Aktienmarkt in Zürich am Vortag besser gehalten hatte als andere wichtige Börsenplätze, strichen die Anleger ihre Gewinne ein. Für Nervosität sorgten vor allem die bevorstehenden Leitzinsentscheidungen, bei denen in den USA, in der Euro-Zone und in Großbritannien weitere Zinsanhebungen erwartet werden.

Mit Ausnahme von Nestle rutschten alle Standardwerte ins Minus. Zu den größten Verlierern gehörte die UBS mit 2,1 Prozent Kursabschlag. Zwar verdiente die Großbank im vergangenen Jahr so gut wie seit 2006 nicht mehr. Doch gleichzeitig warnte das Institut vor verhaltenen Aussichten für die Weltwirtschaft. Die Anteile des krisengeplagten Rivalen Credit Suisse, der seinen Jahresabschluss in der kommenden Woche vorlegen will, gaben 0,6 Prozent nach.

Unter die Räder kamen auch stark konjunkturabhängige Unternehmen wie der Computerzubehör-Hersteller Logitech und der Luxgüterkonzern Richemont. Am breiten Markt sanken die Aktien der Chip- und Sensorfirma AMS Osram nach einem überraschenden Chefwechsel um 4,7 Prozent.

