Anlegervertreter Florian Beckermann sieht Immo-Sparer bei offenen Immobilienfonds aufgrund deren Liquiditätskrise auf das "größte Problem seit vielen, vielen Jahren" zusteuern. Schafften es die Real Invest Austria der Bank Austria sowie die zwei Fonds der Erste Immobilien nicht, innerhalb der nächsten zwei Jahre ausreichend Geld in die Kassen zu spülen, folge ein Abwicklungsverfahren und damit der Verlust hoher Summen, warnte er am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Hintergrund ist die seit September bzw. Oktober geltende Rückgabesperre bei diesen Fonds, das sogenannte "Gating". An sich handelt es sich um ein Instrument zum Schutz der Fonds, um bei Liquiditätsmangel weiterarbeiten zu können - laut Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) eine Art "vorinsolvenzliches Verfahren", um den Fonds Luft zu verschaffen. Aus Sicht der Anleger führt dies dazu, dass angeforderte Rückgaben nur mehr zu einem Bruchteil ausgezahlt werden. Hinzu komme, dass nicht ausgeführte Rückgabeaufträge erneut zu erteilen sind und Anleger somit täglich aktiv werden müssen, um Chancen auf Rückzahlung zu wahren, so der Kleinanlegervertreter. Das sei nicht nur unpraktisch, sondern auch mit Spesen verbunden.

Nach zwei Jahren droht die Liquidation

Noch schlimmer könnte es für die Anleger allerdings kommen, sollten die Fonds daran scheitern, ihre Lage nachhaltig zu verbessern. Denn rechtlich folge zwei Jahre nach Beginn der Rückgabesperre die Liquidation. "Dann kommt es, ich will nicht sagen zu einem 'Firesale', aber zu einem strukturierten Abverkauf der Immobilien." Über die Auszahlungsquote an dessen Ende könne man nur spekulieren, die volle Summe der Einlagen würde es aber gewiss nicht sein, vermutet Beckermann. Potenziell betroffen wären davon Hunderttausende Anleger, bei Real Invest und Erste Immobilien hielten Ende August rund 200.000 Personen Anteile, verwies er auf Daten der Finanzmarktaufsicht. "Wir haben hier Schicksale, die katastrophal sind (...) Und das aufgrund einer Anlage, die eigentlich als mündelsicher gilt."

Einen Grund für die Schieflage ortet Beckermann zunächst in der Entwicklung des Immobilienmarkts. "Diese Fonds können in der jetzigen Situation des österreichischen Immobilienmarkts nicht mehr zu entsprechenden Preisen verkaufen. Die haben Vorgaben, wann sie Immobilien verkaufen dürfen, und diese Vorgaben können sie aktuell nicht erfüllen", schilderte Beckermann. Diese Vorgaben würden sich auch durch das "Gating" nicht ändern. Hinzu komme eine Gesetzesnovelle, die zu Beginn des kommenden Jahres die Rückgaben auf 20.000 Euro pro Jahr begrenzt. "Das hat im vergangenen Sommer zu einer gewissen Panik bei Kunden geführt, die auf sofortige Rückzahlung bestanden haben."

Prinzipiell müssten Anleger nun darauf hoffen, dass sich der Markt, der aktuell wegen steigender Zinsen unter Druck ist, in eine positive Richtung bewegt. "Aber glauben Sie, dass der Immobilienmarkt besser wird? Ich glaube es nicht." Beckermann hielt zudem fest, dass die Fonds in manchen Fällen in Büroimmobilien in Wien veranlagt seien, und zwar "in Lagen, die keiner will", sowie grundsätzlich weitere Bewertungsverluste nicht ausgeschlossen werden können. "Normalerweise müssten sie dann mit dem Preis runter, aber das können sie aufgrund der Vorgaben nicht." Von den Fonds forderte Beckermann eine "nachvollziehbare Perspektive" für die Wiederaufnahme regulärer Rücknahmen, dauerhaft gültige Rückgabeaufträge sowie mehr Transparenz über Immobilienverkäufe.

tpo/bel

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