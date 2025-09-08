Fresenius Aktie

Allgemeine Zwecke 08.09.2025 20:34:41

Anleiheemission: Fresenius platziert Milliardenvolumen

Fresenius hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert.

Eine Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro ist im September 2029 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 2,75 Prozent, wie der Konzern am Montagabend mitteilte. Die andere Anleihe, ebenfalls im Volumen von 500 Mio Euro, hat eine Fälligkeit im März 2034 und einem jährlichen Kupon von 3,50 Prozent.

Zuvor hatte Fresenius einen neuen 400 Millionen Euro schweren Darlehensvertrages mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet. Die Erlöse aus der Transaktion werden laut Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, verwendet werden.

DOW JONES

