Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Allgemeine Zwecke
|
08.09.2025 20:34:41
Anleiheemission: Fresenius platziert Milliardenvolumen
Eine Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro ist im September 2029 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 2,75 Prozent, wie der Konzern am Montagabend mitteilte. Die andere Anleihe, ebenfalls im Volumen von 500 Mio Euro, hat eine Fälligkeit im März 2034 und einem jährlichen Kupon von 3,50 Prozent.
Zuvor hatte Fresenius einen neuen 400 Millionen Euro schweren Darlehensvertrages mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet. Die Erlöse aus der Transaktion werden laut Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, verwendet werden.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
05.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.09.25
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.08.25
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)