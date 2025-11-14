|
14.11.2025 06:31:28
Anlon Healthcare gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Anlon Healthcare präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 2,22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,840 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anlon Healthcare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 522,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 378,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
