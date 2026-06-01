Anlon Healthcare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anlon Healthcare lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,610 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,72 Milliarden INR gegenüber 1,20 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at