Anmol India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anmol India hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,56 Milliarden INR – eine Minderung von 21,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,77 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at