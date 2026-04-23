Annaly Capital Management gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Annaly Capital Management hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Annaly Capital Management 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at