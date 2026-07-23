Annaly Capital Management präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Annaly Capital Management hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Annaly Capital Management 2,23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at