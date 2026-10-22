Annaly Capital Management: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Annaly Capital Management präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Annaly Capital Management im vergangenen Quartal 512,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 68,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Annaly Capital Management 1,63 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at