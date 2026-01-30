|
Annaly Capital Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Annaly Capital Management hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Annaly Capital Management 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,40 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Annaly Capital Management einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,36 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,13 Milliarden USD ausgewiesen.
