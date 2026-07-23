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23.07.2026 17:09:00
Annaly Capital Management's EAD Topped Its Dividend for a 9th Straight Quarter. Here's Why That Matters for Its 12.5%+ Yielding Payout.
Annaly Capital Management (NYSE: NLY) towers above most dividend stocks. The real estate investment trust (REIT) currently has a dividend yield of more than 12.5%. That's over 10 times higher than the S&P 500's current yield of around 1.1%. A double-digit dividend yield is usually a bright red flag for income investors. However, that's not the case with the mortgage REIT's big-time payout. That's because the one metric that matters most for its dividend continues to top its payout.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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