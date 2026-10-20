Annaly Capital Swings To Q3 Loss

(RTTNews) - Annaly Capital Management, Inc. (NLY) reported a third-quarter net loss available to common stockholders of $1.04 billion or $1.36 per share, compared with net income of $791.3 million or $1.21 per share in the year-ago quarter.

The loss reflected net losses on investments and other items of $4.72 billion, partly offset by net gains on derivatives of $3.07 billion.

Net interest income increased to $543.6 million from $275.8 million in the prior-year quarter. Net servicing income rose to $156.0 million from $126.3 million.

Earnings available for distribution increased to $649.1 million or $0.80 per share from $519.9 million or $0.73 per share last year.

Annaly reported a net interest margin of 1.54%, compared with 0.97% a year earlier. Book value per common share declined to $17.86 from $19.25 at the end of the year-ago quarter.

The company declared a quarterly common stock dividend of $0.75 per share.