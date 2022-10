Anne Hathaway weighs in on whether Nate was the true villain of The Devil Wears Prada

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MarketWatch"

Nate spends much of the movie frustrated that his journalist girlfriend Andy Sachs is always at the beck and call of Runway magazine editor-in-chief Miranda Priestly (Meryl Streep) #journalistgirlfriend #nate #annehathaway #andysachs #merylstreep #mirandapriestly #thedevilwearsprada #magazineeditorinchief #runway