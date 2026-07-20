Annehem Fastigheter Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Annehem Fastigheter Registered B stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Annehem Fastigheter Registered B 0,020 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,63 Prozent auf 90,8 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at