Annexon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Annexon veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at