Annovis Bio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Annovis Bio veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,320 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at