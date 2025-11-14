Annovis Bio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Annovis Bio hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Annovis Bio -0,970 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at