Annovis Bio Aktie
WKN DE: A2PNH2 / ISIN: US03615A1088
|
20.11.2026 14:28:56
Annovis Bio To Pool Safety Data From Four Buntanetap Studies Following FDA Agreement
(RTTNews) - Annovis Bio Inc. (ANVS) announced that the U.S. FDA has agreed to its Integrated Summary of Safety (ISS) plan for buntanetap, an investigational oral therapy being developed for Alzheimer's and Parkinson's diseases.
The plan allows Annovis to pool safety data from four clinical studies across both programs and integrate the information using standardized analysis datasets. The combined safety database is expected to include more than 1,600 participants by the six-month DUET-AD data readout. Annovis plans to submit its NDA following the DUET-AD results.
ANVS closed Thursday down 11.01% at $0.74. In the pre-market, the stock is at $0.73, down 1.28%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Annovis Bio Inc Registered Shs Accred Inv
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Annovis Bio Inc Registered Shs Accred Inv
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Annovis Bio Inc Registered Shs Accred Inv
|0,65
|-3,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.