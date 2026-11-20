(RTTNews) - Annovis Bio Inc. (ANVS) announced that the U.S. FDA has agreed to its Integrated Summary of Safety (ISS) plan for buntanetap, an investigational oral therapy being developed for Alzheimer's and Parkinson's diseases.

The plan allows Annovis to pool safety data from four clinical studies across both programs and integrate the information using standardized analysis datasets. The combined safety database is expected to include more than 1,600 participants by the six-month DUET-AD data readout. Annovis plans to submit its NDA following the DUET-AD results.

ANVS closed Thursday down 11.01% at $0.74. In the pre-market, the stock is at $0.73, down 1.28%.