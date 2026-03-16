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16.03.2026 06:31:29
Annovis Bio veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Annovis Bio präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,430 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,400 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Annovis Bio -2,310 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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