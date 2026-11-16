Annovis Bio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Annovis Bio hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Annovis Bio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,370 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at