Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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15.04.2026 17:45:00
Annual General Meeting 2026: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Director including stable dividend of CHF 3.00 per share
Annual General Meeting 2026: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Director including stable dividend of CHF 3.00 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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