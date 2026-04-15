Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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15.04.2026 17:45:00

Annual General Meeting 2026: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Director including stable dividend of CHF 3.00 per share

Annual General Meeting 2026: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Director including stable dividend of CHF 3.00 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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