Renewable Aktie
WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052
|
24.06.2026 21:05:00
Annual Global Renewable Energy Investment Could Reach $2.9 Trillion in the Next 5 Years. Here's 1 Top Renewable Energy Stock to Buy.
In their infancy, renewable energy sources like solar and wind power faced plenty of skepticism. Now they're the inevitable future. BloombergNEF, in fact, predicts the planet's annual investment in the transition from the old energy paradigm to a more sustainable one will swell from last year's $2.3 trillion to $2.9 trillion by 2030.The question for investors is, how does one best capitalize on the growth opportunity at hand? A company called Bloom Energy (NYSE: BE) is a pretty good bet.It's certainly not a household name like Tesla or utility outfit Constellation Energy, which has a massive nuclear power portfolio. Indeed, there's a good chance you've never even heard of the $100 billion company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renewable Corp
Analysen zu Renewable Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renewable Corp
|0,00
|-99,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.