Anonymous Intelligence Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anonymous Intelligence Company Registered lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at