Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.07.2026 10:36:20
Another ship hit in Hormuz as Houthis add to regional risks
A tanker has been struck by an unknown projectile northeast of Oman’s Limah, UK Maritime Trade Operations says on TuesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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