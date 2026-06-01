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01.06.2026 06:31:29
Anoto Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anoto Group Registered hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 SEK erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent auf 6,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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