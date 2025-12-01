Anoto Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anoto Group Registered hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Anoto Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Anoto Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 36,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at